В Минздраве не считают целесообразным массовое тестирование на COVID-19

В ЦОЗ минздрава отмечают, что технически, это почти невозможно сделать.

В Центре общественного здоровья Минздрава считают практически невозможным и не целесообразным проводить массовое тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 для жителей всей Украины. Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин.

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По словам Кузина, ни одна страна мира не может обеспечить массовые тесты для всех граждан.



"Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан государства, поэтому такая опция на данный момент не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным", - отметил Кучин.





Напомним,в Украине за сутки зафиксировали 224 новых заражения COVID-19.



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