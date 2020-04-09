В Минздраве не считают целесообразным массовое тестирование на COVID-19
В Центре общественного здоровья Минздрава считают практически невозможным и не целесообразным проводить массовое тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 для жителей всей Украины. Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин.
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По словам Кузина, ни одна страна мира не может обеспечить массовые тесты для всех граждан.
"Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан государства, поэтому такая опция на данный момент не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным", - отметил Кучин.
Напомним,в Украине за сутки зафиксировали 224 новых заражения COVID-19.
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