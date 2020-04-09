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В Минздраве не считают целесообразным массовое тестирование на COVID-19

Комментариев: 2
В ЦОЗ минздрава отмечают, что технически, это почти невозможно сделать.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Центре общественного здоровья Минздрава считают практически невозможным и не целесообразным проводить массовое тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 для жителей всей Украины. Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин.

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По словам Кузина, ни одна страна мира не может обеспечить массовые тесты для всех граждан.

"Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан государства, поэтому такая опция на данный момент не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным", - отметил Кучин.



Напомним,в Украине за сутки зафиксировали 224 новых заражения COVID-19.

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Теги: минздрав, тестирование, коронавирус
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Комментариев (2)
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Антибес    09.04.2020, 11:47
Оценка:  -23
Антибес
Тестировать техеически невозможно?А технически госпитализировать миллион больных коронавирусом возможно?
Huper!    09.04.2020, 11:30
Оценка:  +17
Huper!
Депутатов и правительство тестируют, а обычного человека только когда у него уже пневмония. Круто. Даже в Лавре всех проверили. Спасибо Зебилам за президента мразь
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