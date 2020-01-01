В Украине появилась карта несоблюдения правил самоизоляции
В Украине создали карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы из стран, где бурлит коронавирус.
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Об этом на своем Телеграм-канале сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
На карте присутствуют обозначения разных цветов. Что они означают?
С помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше придерживались карантина - меньше находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда.
Оранжевый - 50-200 людей не придерживались карантина.
Красный - более 200.
При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров.
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К созданию карты подключились операторы мобильной связи Big Data. Они передали в Минцифры данные о более чем полмиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная от 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав.
Кроме этого, Федоров отметил, что данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах. То есть никакой конкретный получатель не отслеживается. Получается только информация о:
- количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;
- стране и канале возврата;
- количестве лиц, которые не соблюдают карантин;
- суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители.
Государство может использовать карту в различных целях, среди которых:
- Оценка уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах.
- Оптимизация размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения.
- Планирование мероприятий по безопасности и защиты здоровья.
Управленческие решения в 21 веке нужно принимать на основе данных, - добавил Федоров.
Напомним, в Офисе президента зафиксировали один случай подозрения на смертельный азиатский вирус COVID-19. Сотрудницу экстренно госпитализировали, провели диагностику, однако ПЦР-тест не подтвердил диагноза.
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