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В Украине появилась карта несоблюдения правил самоизоляции

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Можно отслеживать несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы.
Карта нарушений самоизоляции
Карта нарушений самоизоляции
t.me/zedigital

В Украине создали карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы из стран, где бурлит коронавирус.

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Об этом на своем Телеграм-канале сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

На карте присутствуют обозначения разных цветов. Что они означают?

С помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше придерживались карантина - меньше находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда.

Оранжевый - 50-200 людей не придерживались карантина.

Красный - более 200.

При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров.

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К созданию карты подключились операторы мобильной связи Big Data. Они передали в Минцифры данные о более чем полмиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная от 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав.

Кроме этого, Федоров отметил, что данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах. То есть никакой конкретный получатель не отслеживается. Получается только информация о:

  • количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;
  • стране и канале возврата;
  • количестве лиц, которые не соблюдают карантин;
  • суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители.

Государство может использовать карту в различных целях, среди которых:

  1. Оценка уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах.
  2. Оптимизация размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения.
  3. Планирование мероприятий по безопасности и защиты здоровья.

Управленческие решения в 21 веке нужно принимать на основе данных, - добавил Федоров.

Напомним, в Офисе президента зафиксировали один случай подозрения на смертельный азиатский вирус COVID-19. Сотрудницу экстренно госпитализировали, провели диагностику, однако ПЦР-тест не подтвердил диагноза.

 

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Теги: Федоров, Минцифры, коронавирус, самоизоляция
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