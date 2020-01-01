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Пожар в Чернобыльской зоне: Эвакуирован поселок

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В Зоне отчуждения продолжаются лесные пожары.
Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Чернобыльской зоне
EPA/UPG

В районе Чернобыльской атомной электростанции не утихают лесные пожары. Перекрыты КПП “Полесское“ и “Овруч“, также эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское. Об этом заявил начальник отдела полиции Ян Обжелянский, передает Интерфакс-Украина

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“Полицией зоны ЧАЭС приняты меры по эвакуации граждан, которые проживают, как самоселы, в пгт Полесское. На данный момент их эвакуировали“, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что поджигателю Чернобыльского леса вручили подозрение. По вине 27-летнего жителя села Раговка огнем уничтожено пять гектаров леса в зоне ЧАЭС.

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Теги: Чернобыль, Пожар, Эвакуация, ЧАЭС
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