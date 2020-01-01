Пожар в Чернобыльской зоне: Эвакуирован поселок

В Зоне отчуждения продолжаются лесные пожары.

В районе Чернобыльской атомной электростанции не утихают лесные пожары. Перекрыты КПП “Полесское“ и “Овруч“, также эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское. Об этом заявил начальник отдела полиции Ян Обжелянский, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: Пожар в Чернобыле: Возник новый очаг возгорания

“Полицией зоны ЧАЭС приняты меры по эвакуации граждан, которые проживают, как самоселы, в пгт Полесское. На данный момент их эвакуировали“, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что поджигателю Чернобыльского леса вручили подозрение. По вине 27-летнего жителя села Раговка огнем уничтожено пять гектаров леса в зоне ЧАЭС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.