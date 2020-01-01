Эксперт назвал причину массовых пожаров в Украине

Только вокруг Киева ежедневно регистрирует около 100 пожаров в экосистемах.

Недостаток снежного покрова зимой и дефицит осадков в первые недели весны стали одной из главных причин большого количества пожаров в экосистемах по всей Украине. Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на совместном брифинге с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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“Осложнение погодных условий началось еще в зимний период при отсутствии снегового покрова и малого количества осадков. Ситуация еще больше усложнилась на протяжении марта и апреля, потому что дефицит осадков составляет 50% и более. Как следствие мы имеем, что подстилающая поверхность пересушена, эффективных дождей давно не было и это как раз является одной из причин возникновения такого большого количества пожаров“, - сказал Кульбида.

В свою очередь директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСНС Владимир Демчук сообщил, что в течение только последней недели в природных экосистемах города Киева возникло 48 пожаров сухой травы и торфяников, а в прилегающих к столице районах Киевской области возникает ежедневно около 100 пожаров.

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Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом зафиксировано увеличение количества пожаров в природных экосистемах на 23%, а их площадь увеличилась на 30%.

Уже со второй половины марта ежедневно в природных экосистемах возникает до 800 пожаров. Для обеспечения их тушения ежесуточно от ДСНС привлекается до 3,5 тыс. Человек и около 1 тыс. Единиц техники, - заявил директор Департамента.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявляют, что обстановка с пожарами в экосистемах страны остается очень серьезной. “Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна“, - прокомментировали в ГСЧС пугающие данные пожарной статистики.

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