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Украинские ученые спрогнозировали, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад

Комментариев: 1
Ученые основывают прогноз на данных результата компьютерного исследования.
Ученые прогнозируют сценарии развития эпидемии
Ученые прогнозируют сценарии развития эпидемии
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Ученые Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, функционирующего на базе Киевского политеха прогнозируют, что с вероятностью 60%  эпидемия COVID-19 в Украине пойдет на убыль в двадцатых числах апреля. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Согласно компьютерному исследованию, с вероятностью 60% к 22-23 апреля в Украине будет 44-45 000 инфицированных. Около 3 000 из них умрут. После этого пик эпидемии пойдет на убыль.

Отмечается, что авторы исследования неделю назад точно спрогнозировали, что к 8 апреля в Украине случится 206 новых случаев инфицирования. Данная цифра полностью совпала со статистикой Минздрава. 

Ученые прогнозируют динамику развития эпидемии, основываясь на статистике Италии и Испании. Для этого использовался метод подобия, но с учетом украинских реалий. К примеру, исследователи учли продолжительность жизни в нашей стране.

Напомним, в Украине появилась карта несоблюдения правил самоизоляции.

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Теги: эпидемия, ученые, прогноз
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Комментариев (1)
Антибес    09.04.2020, 12:31
Оценка:  -22
Антибес
А до этого пару недель назад другие наши учёные спрогнозировали что у нас заболевших на коронавирус будет 22 миллиона.И что?
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