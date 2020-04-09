Украинские ученые спрогнозировали, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад

Ученые основывают прогноз на данных результата компьютерного исследования.

Ученые Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, функционирующего на базе Киевского политеха прогнозируют, что с вероятностью 60% эпидемия COVID-19 в Украине пойдет на убыль в двадцатых числах апреля. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Согласно компьютерному исследованию, с вероятностью 60% к 22-23 апреля в Украине будет 44-45 000 инфицированных. Около 3 000 из них умрут. После этого пик эпидемии пойдет на убыль.

Отмечается, что авторы исследования неделю назад точно спрогнозировали, что к 8 апреля в Украине случится 206 новых случаев инфицирования. Данная цифра полностью совпала со статистикой Минздрава.

Ученые прогнозируют динамику развития эпидемии, основываясь на статистике Италии и Испании. Для этого использовался метод подобия, но с учетом украинских реалий. К примеру, исследователи учли продолжительность жизни в нашей стране.

Напомним, в Украине появилась карта несоблюдения правил самоизоляции.

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