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Респираторы не обеспечивают надежной защиты людям с бородой - ЦОЗ

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В Центре общественного здоровья напомнили, что респираторы не полностью защищают небритых людей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
УП

Респираторные маски не обеспечивают надежной защиты небритым людям, в первую очередь тем, кто носит бороды. Об этом заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

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"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - отметили в ЦОЗ.

В ЦОЗ также напомнили, что медработникам, контактирующим с инфицированными COVID-19 пациентами рекомендуется использовать респираторы класса защиты FFP2/FFP3, так как они обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.

Напомним, украинские ученые спрогнозировали, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

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Теги: ЦОЗ, борода, респиратор
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