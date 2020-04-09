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На Львовщине в одну ночь от COVID-19 умерла семейная пара

Комментариев: 2
Супруги из Жолковского района скончались в одной больнице.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Во Львовской области от коронавируса COVID-19 в одну ночь скончались супруги из Жолковского района. Об этом 9 апреля, во время брифинга, рассказала заместитель мэра Львова Галина Сличная, сообщает "Укринформ".

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"Женщина находилась в первой городской клинической больнице имени Князя Льва. В субботу ей стало хуже. Когда тест подтвердил, что у нее коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу", - рассказала Сличная.

В ту же ночь в той же больнице от COVID-19 скончался ее муж. 

"Ему также было плохо и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как пришли результаты анализов", - сказала она.

В горсовете отметили, что умершая 58-летняя женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. У нее было онкологическое заболевание. Муж был госпитализирован с пневмонией.

Напомним, Зеленский потребовал научить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ.

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Комментариев (2)
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vlad006    09.04.2020, 17:07
Оценка:  0
vlad006
и умерли они в один день.. печаль
СпасательМаккейн    09.04.2020, 16:55
Оценка:  -21
СпасательМаккейн
В Италии и Испании таких пар тысячи.И что?
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