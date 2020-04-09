На Львовщине в одну ночь от COVID-19 умерла семейная пара

Супруги из Жолковского района скончались в одной больнице.

Во Львовской области от коронавируса COVID-19 в одну ночь скончались супруги из Жолковского района. Об этом 9 апреля, во время брифинга, рассказала заместитель мэра Львова Галина Сличная, сообщает "Укринформ".

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"Женщина находилась в первой городской клинической больнице имени Князя Льва. В субботу ей стало хуже. Когда тест подтвердил, что у нее коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу", - рассказала Сличная.



В ту же ночь в той же больнице от COVID-19 скончался ее муж.



"Ему также было плохо и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как пришли результаты анализов", - сказала она.



В горсовете отметили, что умершая 58-летняя женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. У нее было онкологическое заболевание. Муж был госпитализирован с пневмонией.



Напомним, Зеленский потребовал научить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ.

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