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Стала известна дата внеочередного заседания Рады

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Народные депутаты рассмотрят поправки в госбюджет.
Спикер Рады Дмитрий Разумков
Спикер Рады Дмитрий Разумков
Пресс-служба ВР

Народные депутаты соберутся на внеочередное заседание Рады в понедельник, 13 апреля. Об этом в комментарии изданию "Левый Берег" сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков. 

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Во время заседания народные депутаты должны рассмотреть поправки в государственный бюджет, которые не были приняты на предыдущем заседании. 

"Заседание ориентировочно состоится в 14 часов, и я надеюсь, что оно будет продолжаться не очень долго, потому что большинство вопросов обсудили", - отметил он.

Напомним,в Раде компьютеры не тянут нагрузку из-за поправок к "антиКоломойскому закону".

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Теги: Разумков, рада, заседание
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