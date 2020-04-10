Стала известна дата внеочередного заседания Рады

Народные депутаты рассмотрят поправки в госбюджет.

Народные депутаты соберутся на внеочередное заседание Рады в понедельник, 13 апреля. Об этом в комментарии изданию "Левый Берег" сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

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Во время заседания народные депутаты должны рассмотреть поправки в государственный бюджет, которые не были приняты на предыдущем заседании.



"Заседание ориентировочно состоится в 14 часов, и я надеюсь, что оно будет продолжаться не очень долго, потому что большинство вопросов обсудили", - отметил он.



Напомним,в Раде компьютеры не тянут нагрузку из-за поправок к "антиКоломойскому закону".

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