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В Николаеве СБУ рекомендует перепроверить лиц с подозрением на COVID-19

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Все результаты тестов на коронавирус в Николаеве могут не отвечать действительности.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

10 апреля, во время внеочередной сессии Николаевского облсовета, руководитель регионального управления Службы безопасности Украины Виталий Герсак порекомендовал департаменту здравоохранения обеспечить повторное тестирования лиц с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает местное издание Свідок.Інфо.

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На данный момент в регионе до сих пор не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, при этом медики тестируют всех, у кого есть подозрение на COVID-19.

"Но медперсонал допускает грубые нарушения при отборе материалов. Используют нестандартизованные пробирки и некачественные химсырье, в котором хранятся материалы. Химвещество производится в николаевском лабораторном центре. Таким образом все проведенные результаты могут не отвечать действительности, поэтому рекомендовано провести повторное тестирование людей, у которых подозревают коронавирус", - отметил Герак.

Напомним, главный санврач Ляшко Ляшко не нашел коронавируса в Николаевской области.

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    10.04.2020, 16:31
Оценка:  +1
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