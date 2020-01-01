Коронавирус в Украине: Появились данные об обеспеченности больниц

Премьер-министр презентовал новый проект.

Совместно с Министерством цифровой трансформации Кабмин запустил важный проект, благодаря которому есть возможность проверить обеспеченность и готовность медицинских учреждений противодействовать смертельному вирусу COVID-19.

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Об этом на своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сообщается, что каждый день информация дашборда по Украине, областях и по конкретным больницам будет обновляться. Кабмин в режиме реального времени контролирует этот вопрос и принимает оперативные решения для максимального обеспечения больниц.

Проект направлен на помощь общественности, волонтерам и представителям местной власти.

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На сайте можно узнать о том, как защитить себя и родных, как передается коронавирусная инфекция и что делает власть для помощи людям в период пандемии.

Данные на 10 апреля t.me/PM_Shmigal

Напомним, в Николаеве СБУ рекомендует перепроверить лиц с подозрением на COVID-19. Все результаты тестов на коронавирус в Николаеве могут не отвечать действительности.

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