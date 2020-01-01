У ВСУ новые случаи заражения коронавирусом

В пятницу медики подтвердили инфицирование еще троих военнослужащих .

В Украине еще у троих военных обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Читай также: В регионах вводят комендантский час: Полный список городов и областей Так, у военнослужащего Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья был 9 апреля госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом “пневмония“, после соответствующего обследования и проведения ПЦР-тестирования, в пятницу подтверждено инфицирование COVID-19. Так, у военнослужащего Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья был 9 апреля госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом “пневмония“, после соответствующего обследования и проведения ПЦР-тестирования, в пятницу подтверждено инфицирование COVID-19.

Указано, что этот военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы. Проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат. Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

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Также заболевание COVID-19 подтверждено у двух военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого был подтвержден коронавирус.

В пятницу поступили результаты их ПЦР-тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Военных, которые имели с ними контакты, отправили на самоизоляцию.

Напомним, всего в ВСУ уже 10 случаев коронавируса, один из них летальный - 6 апреля умерла сотрудница одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

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