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Зарплаты госслужащих из-за COVID будут сокращены - Зеленский

Комментариев: 2
Затянуть пояса из-за коронавируса должны все государственные служащие, заявил Владимир Зеленский.
Зеленский анонсировал сокращение зарплат госслужащих
Зеленский анонсировал сокращение зарплат госслужащих
кадр из видео

В рамках подготовленных правительством изменений в госбюджет предусматривается сокращение зарплат всем государственным служащим. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам.

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“Некоторые расходы, к сожалению, действительно сокращаются, но только временно, и будут обязательно возвращены после преодоления короновируса. Затянуть пояса должны все государственные служащие. Независимо от ранга и должности, уже с 1 апреля их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен,“ – заявил президент.

По словам главы государства, это касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов.

Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое, - отметил Зеленский.

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Также президент рассказал, что в рамках перекройки бюджета будут выделены 66 миллиардов гривен для Фонда борьбы с коронавирусом.

За эти средства будут ощутимо увеличены выплаты врачам, которые противодействуют COVID-19 и осуществлены выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще – предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от коронавируса. Отдельно из средств Фонда почти 30 млрд гривен будет направлено нашим пенсионерам, - сообщил президент.

Президент выразил надежду, что эти инициативы правительства будут поддержаны Верховной Радой в понедельник, 13 апреля, на внеочередном заседании.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что ближайшее заседание парламента состоится в понедельник. На нем будут рассматриваться срочные поправки к бюджету.

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Теги: Зеленский, зарплата, президент, коронавирус, Госбюджет, бюджет, врачи, медики, карантин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ПродувКротов    10.04.2020, 19:26
Оценка:  +2
ПродувКротов
Ну да, сейчас клоуны пояса затянут. вместо 10 000 000,00 грн в месяц получат 9 999 999,00 грн. плюс премию, за работу в особых условиях 9 999 999,00 , плюс на оздоровление 9 999 999,00 горн. плюсна проезди и тд в связи с отсутствием транспорта еще 9 999 999,00 грн.
ПродувКротов    10.04.2020, 19:27
Оценка:  +2
ПродувКротов
После всех сокращений в бюджете окажется катастрофическая дыра, которую нечем будет закрыть. Клоуны и экономика не совместимы увы .......
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