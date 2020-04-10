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Зеленский обеспокоен отсутствием коронавируса в Николаеве

Комментариев: 5
Президент требует срочно разобраться, почему в Николаевской области не выявлена инфекция, захватившая всю страну.
Зеленский требует разобраться в ситуации
Зеленский требует разобраться в ситуации
president.gov.ua

Отсутствие подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Николаевской области вызывает подозрения и беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского. Данному региону было уделено отдельное внимание во время совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает Офис президента.

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Отмечается, что на Николаевщине проводится очень мало тестирований. Кроме того, имеются вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим, - заявил президент.

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В ходе совещания также рассматривался вопрос финансирования больниц по всей стране в связи с перенаправлением средств при внедрении второго этапа медицинской реформы. Президент настоял на скорейшем обеспечении защитными средствами врачей в неопорных больницах.

Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к обеспечению их защиты должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в Николаевской области выявлены нарушения в алгоритме тестирования коронавируса. Он надеется, что ситуация в регионе с тестированием улучшится.

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Теги: Николаевская область, коронавирус, Зеленский, президент, Офис президента
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Комментариев (5)
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Евроскептик    10.04.2020, 14:50
Оценка:  -2
Евроскептик
Типа,заразить хочешь?Статистику смертности у них проверял? И если в больницах области всего 7 больных пневмонией и гриппом,то в чем обман?
ЗаелоПластинку    10.04.2020, 14:17
Оценка:  +9
ЗаелоПластинку
Методы Киселева рассчитаны на полных идиотов, которые даже не пробуют критически мыслить. Методы Шария рассчитаны на тех, кто уверен, что умеет критически мыслить. Не нужно верить мне, попробуйте опровергнуть опровержения.
Арсений_Авакян    10.04.2020, 14:12
Оценка:  +4
Арсений_Авакян
Непорядок! Везде есть больные, а там нет. Срочно надо крго-нибудь заразить!
dinops    10.04.2020, 14:08
Оценка:  -8
dinops
Да заведите, какие проблемы... Странный однако призидент
SINOBI-LIFE    10.04.2020, 13:58
Оценка:  +13
SINOBI-LIFE
То есть,если не обнаружен,то это может помешать устраивать безпредел как по всей Украине???
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