Зеленский обеспокоен отсутствием коронавируса в Николаеве

Президент требует срочно разобраться, почему в Николаевской области не выявлена инфекция, захватившая всю страну.

Отсутствие подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Николаевской области вызывает подозрения и беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского. Данному региону было уделено отдельное внимание во время совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает Офис президента.

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Отмечается, что на Николаевщине проводится очень мало тестирований. Кроме того, имеются вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим, - заявил президент.

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В ходе совещания также рассматривался вопрос финансирования больниц по всей стране в связи с перенаправлением средств при внедрении второго этапа медицинской реформы. Президент настоял на скорейшем обеспечении защитными средствами врачей в неопорных больницах.

Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к обеспечению их защиты должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в Николаевской области выявлены нарушения в алгоритме тестирования коронавируса. Он надеется, что ситуация в регионе с тестированием улучшится.

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