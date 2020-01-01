Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вторая смерть от коронавируса в Хмельницкой области

Комментариев: 0
В ОГА не уточняют, были ли у умершего от коронавирусной инфекции нового типа, сопутствующие заболевания.
В Хмельницкой области еще один человек умер от коронавируса
В Хмельницкой области еще один человек умер от коронавируса

С начала пандемии, в Хмельницкой области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса. Погибший - житель области. Об этом, в субботу, 11 апреля, сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Умерший от коронавирусной инфекции нового типа - 75-летний житель Шепетовского района Хмельницкой области. 

Всего же, по информации ОГА, случаи инфицирования зарегистрированы в городах: Хмельницкий - восемь человек, Шепетовка - семь, в Хмельницком районе - два, в Волочиском и Чемеровецком - по одному человеку. Еще один человек с подтвержденным диагнозом находится под наблюдением Черновицкой ПМСП. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек в Шепетовской ЦРБ. Среди зараженных - двое детей и три медработника.

На вечер пятницы, 10 апреля, было зафиксировано 10 подозрений заболевания коронавирусной инфекцией, на утро 11 апреля четыре подозрения сняты, под подозрением остаются шесть человек.

Устанавливается круг контактных лиц всех зараженных, проводится дезинфекция помещений.

Также, на 11 апреля в Хмельницкой области выздоровели двое людей, в том числе один медработник. Ожидается второе подтверждение о выздоровлении еще одного жителя области.

Ранее в Хмельницком скончалась сотрудница районной больницы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, инфекция, Хмельницкий, пандемия, Хмельницька область, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь