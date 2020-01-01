Вторая смерть от коронавируса в Хмельницкой области

В ОГА не уточняют, были ли у умершего от коронавирусной инфекции нового типа, сопутствующие заболевания.

В Хмельницкой области еще один человек умер от коронавируса

С начала пандемии, в Хмельницкой области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса. Погибший - житель области. Об этом, в субботу, 11 апреля, сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Умерший от коронавирусной инфекции нового типа - 75-летний житель Шепетовского района Хмельницкой области.

Всего же, по информации ОГА, случаи инфицирования зарегистрированы в городах: Хмельницкий - восемь человек, Шепетовка - семь, в Хмельницком районе - два, в Волочиском и Чемеровецком - по одному человеку. Еще один человек с подтвержденным диагнозом находится под наблюдением Черновицкой ПМСП. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек в Шепетовской ЦРБ. Среди зараженных - двое детей и три медработника.

На вечер пятницы, 10 апреля, было зафиксировано 10 подозрений заболевания коронавирусной инфекцией, на утро 11 апреля четыре подозрения сняты, под подозрением остаются шесть человек.

Устанавливается круг контактных лиц всех зараженных, проводится дезинфекция помещений.

Также, на 11 апреля в Хмельницкой области выздоровели двое людей, в том числе один медработник. Ожидается второе подтверждение о выздоровлении еще одного жителя области.

Ранее в Хмельницком скончалась сотрудница районной больницы.

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