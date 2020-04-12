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США вывезут своих граждан из Украины спецрейсом

Комментариев: 1
Чартерный рейс вылетит 15 апреля.
США вывезут своих граждан
США вывезут своих граждан
EPA/UPG

Государственным департаментом США и посольством Соединенных Штатов Америки в Украине организован специальный чартерный рейс для граждан США, их детей, мужей или жен и легальных постоянных жителей Соединенных Штатов для возвращения домой из Украины.

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Спецборт запланирован на 15 апреля. Вылет из аэропорта Борисполь состоится в 17:00, а время прибытия в Вашингтон - в 01:00 16 апреля. Отмечается, что время отправки и прибытия может быть изменено.

Свободных мест в самолете уже нет, впрочем, в Госдепартаменте отмечают, что все те, кто не успел до сих пор покинуть Украину, должны написать на электронную почту Государственного департамента США KyivUSCitizen@state.gov, чтобы попасть в список на возможный следующий рейс или получить специальные инструкции к действиям.

Как сообщается платить за перелет пассажирам пока не нужно, впрочем по возвращению в США все, кто находился на рейсе, позже все же должны будут возместить расходы за перелет государству.

Напомним, ранее сообщалось, что США бьют рекорды по смертности от коронавируса.

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Теги: США, Госдеп, коронавирус
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Комментариев (1)
njkzy_c    12.04.2020, 12:37
Оценка:  +2
njkzy_c
"Как сообщается платить за перелет пассажирам пока не нужно, впрочем по возвращению в США все, кто находился на рейсе, позже все же должны будут возместить расходы за перелет государству." Может и наших "туристов" нужно так вывозить?
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