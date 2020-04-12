Санврач объяснил запрет на прогулки в парках психологией

Виктор Ляшко объяснил, что жестокий карантин введен от безысходности.

Главный санврач Виктор Ляшко пояснил, что жестокий карантин имеет психологическое обоснование. Таким образом Кабмин хочет увеличить социальную дистанцию, рассказал Виктор Ляшко в интервью Левому берегу.

Читай также: В ВСУ снова рост заболевших коронавирусом

"Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопросы психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное", - пояснил Ляшко.

Также санврач добавил, что был против карантина, который был принят в других странах. Но после вспышки в Украине, он понял, зачем так строго реагировали власти.

"Многие из мер, которые применяются, может быть, не имеют под собой эпидемиологического обоснования, но они влияют на социальную дистанцию", - добавил санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав назвал ключевые симптомы COVID.