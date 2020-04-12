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Санврач объяснил запрет на прогулки в парках психологией

Комментариев: 8
Виктор Ляшко объяснил, что жестокий карантин введен от безысходности.
Виктор Ляшко пояснил, почему такой строгий карантин
Виктор Ляшко пояснил, почему такой строгий карантин
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Главный санврач Виктор Ляшко пояснил, что жестокий карантин имеет психологическое обоснование. Таким образом Кабмин хочет увеличить социальную дистанцию, рассказал Виктор Ляшко в интервью Левому берегу.

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"Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопросы психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное", - пояснил Ляшко.

Также санврач добавил, что был против карантина, который был принят в других странах. Но после вспышки в Украине, он понял, зачем так строго реагировали власти.

"Многие из мер, которые применяются, может быть, не имеют под собой эпидемиологического обоснования, но они влияют на социальную дистанцию", - добавил санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав назвал ключевые симптомы COVID.

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Теги: коронавирус, Украина
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Комментариев (8)
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Брюква_и_Клюква    12.04.2020, 12:28
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Почему нельзя гулять в лесопарке или в прибрежной зоне в одиночку? Какая, нaxyй, социальная дистанция?
ВосставшийИзБана    12.04.2020, 12:32
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Я ниже написал. И еще тема - Билл Гейтс со своей тотальной вакцинацией. За время сидения дома иммунитет ослабнет и всем массово вколют какую-то гадость.
ВосставшийИзБана    12.04.2020, 12:27
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
В 2017 году при Порошенко была ликвидирована манитарно-эпидимиологическая служба. А ведь это ее сфера деятельности - предотвращение эпидемий. Сделано это все под предлогом борьбы с коррупцией. И вот через 2 года, в 2019 году, она нам понадобилась. А ее нет. А что сделал артикль для исправления
ВосставшийИзБана    12.04.2020, 12:30
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
ситуации? Ровным счетом ничего. Киевская БСП обратилась за помощью в ремонте 10 аппаратов ИВЛ. А при ком эти аппараты поломались и не были отремонтированы? А чем занималась лаборант-рентгенолог, которая незаконно занимала министерское кресло? И теперь нас как скотину загоняют в стойло.
ВосставшийИзБана    12.04.2020, 12:16
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Объясню этому "врачу". Основная проблема этого вируса в том, что в первую очередь умирают люди с хроническими болезнями. Если таких людей держать взаперти в тесном плохо проветриваемом помещении - эти больязни обострятся и сделают этих людей более уязвимыми для вируса. Похоже что кто-то хочет
ВосставшийИзБана    12.04.2020, 12:19
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
избавить мир от таких людей, вместо того, чтобы помочь им. Если люди сидят в тесной квартире по несколько человек, что плохого, если они этим же составом выйдут на свежий воздух? Пройдутся, разгонят кровь. Это только укрепит их иммунитет. А сидение дома несколько недель иммунитет только ослабит.
ВосставшийИзБана    12.04.2020, 12:22
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Ситуация с пандемией показывает, что для вируса уязвимы города с огромной плотностью населения. Наши власти делают какой-то вывод из этого? Делают. Со строительных кампаний сняты ограничения. Пусть застраивают высотками все, что только можно. Кстати о недавней истории в Киеве с безобразными
ВосставшийИзБана    12.04.2020, 12:22
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
действиями полицаев. Почему бм не освещает этот инцидент? Запрещено?
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