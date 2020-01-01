Погода в Украине на 13 апреля: Тепло и ветер

В Украине ожидается теплая, но ветреная погода.

Погода в Украине будет теплой today.ua

Погода в понедельник, 13 апреля, в Украине будет очень теплой. Осадки ожидаются только на западе страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +18 до + 21 градусов тепла, ночью от 3 до 6;

На севере Украины температура днем +17… +19, ночью -1… -3;

В центральных областях температура днем от +17 до +20, ночью от +3 до +5;

На востоке страны днем от +14 до +18, ночью от -1 до -3;

На юге Украины днем от +13 до +20 градусов, ночью от -1 до +8;

В Крыму днем +16… +18, ночью +3… +5;

В Киеве днем +18… +20, ночью +3… +5.

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По словам синоптика Натальи Диденко в понедельник, 13 апреля, температура воздуха повысится до 15 + 22 градусов. Этот день будет самым теплым в ближайшей предпасхальный перспективе.

Но уже со вторника холодный атмосферный фронт принесет резкое похолодание и дожди, местами с мокрым снегом.

В большинстве областей Украины еще будет преобладать сухая погода, однако в западные области начнет поступать влага, с дождями. А вот ветер 13-го апреля уже станет предвестником грядущих атмосферных метеморфоз - усилится до штормовых значений. Направление - юго-западный.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал причину массовых пожаров в Украине.