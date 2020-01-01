Новости Донбасса 13 апреля: Один украинский военный погиб, один ранен

Сепаратисты совершили три обстрела, применив противотанковые гранатометы.

В течение прошедших суток на Донбассе, 12 апреля, боевики из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции украинских военных. Один военнослужащий погиб, ещё один получил ранение. Оккупанты вели огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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“К сожалению, в результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного защитника, еще один воин получил боевое поражение“, - говорят в штабе.

Также сообщается, что украинским военнослужащим пришлось принять меры для прекращения огня противника.

После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений. Потери противника уточняются, - отметили в ООС.

С начала понедельника, 13 апреля, боевики огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских бойцов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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