Появление миротворцев ООН на Донбассе малореалистично – Кислица

Из-за позиции России реализовать миротворческую миссию в ОРДЛО пока не представляется возможным.

Проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе в ближайшее время маловероятно. Об этом рассказал посол Украины в ООН Сергей Кислица в интервью РБК-Украина.

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“Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично“, - заявил он.

Для справки. Переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.

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Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Напомним, Франция, Эстония, Бельгия, Польша и Германия сделали совместное заявление по результатам обсуждения в Совбезе ООН сбивания авиалайнера рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. В ООН призвали РФ сотрудничать по делу МН17.

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