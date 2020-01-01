В Тернополе от коронавируса вылечилась трехмесячная девочка

Ребенка выписывают из больницы.

Сегодня из Тернопольской инфекционной детской больницы выписывают трехмесячную девочку из Кременецкого района, которая в тяжелом состоянии поступила в медицинское учреждение с диагнозом COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского областного штаба по борьбе с коронавирусом.

По предварительной информации, тестирование ПЦР дважды показало отрицательный результат и сегодня трехмесячную ребенка вместе с мамой выписывают домой.

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Кроме того, в детской больнице города остается двое детей с коронавирусом, а также двое их родителей. Накануне привезли еще одного ребенка с подозрением, его сегодня проверяют.

Напомним, нардепа, который поборол коронавирус, снова экстренно госпитализировали. Сергей Вельможный снова оказался в больнице.

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