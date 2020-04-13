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СБУ выявила уже 154 распространителя фейков о коронавирусе

Комментариев: 2
8 агитаторов действовали по заданию российской стороны.
СБУ выявляет распространителей фейков о коронавирусе
СБУ выявляет распространителей фейков о коронавирусе
ssu.gov.ua

С начала карантина из-за пандемии SARS-CoV-2 сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили действия 154 агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе, чтобы посеять в обществе панику. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Правоохранители установили, что среди 154 установленных агитаторов, 8 человек действовали по заданию кураторов из Российской Федерации. Они были идентифицированы в Днепре, Одессе, Херсоне, Львове и Киеве, в отношении этих лиц открыты уголовные производства по статьям 109 и 110 УКУ. 

Информацию относительно других 146 гражданах СБУ отправила в Национальную полицию. Около трети из них уже получили админштрафы за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Киберспециалисты СБУ также прекратили деятельность около 2000 страниц в соцсетях с общей аудиторией больше 700 000 подписчиков, в которых публиковали недостоверный контент о коронавирусе.

Напомним, СБУ попросила продлить запрет на соцсети "Вконтакте" и "Одноклассиники".

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Теги: СБУ, Фейки, Коронавирус, агитаторы
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Комментариев (2)
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solani    13.04.2020, 14:21
Оценка:  -20
solani
Конечно же именно российский заказ, а не просто развлекаловка на карантине. Ну да,надо же для Виоллеток и ей подобных статейки подбрасывать со словом - Россия, а то сопьются, завоняются дома на диване,а так погавкают и поминусят
МаксимУм    13.04.2020, 14:03
Оценка:  +8
МаксимУм
ещё бы бигмировский фейкомётов с миллионами тестов от потрошенко почистить...
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