СБУ выявила уже 154 распространителя фейков о коронавирусе

8 агитаторов действовали по заданию российской стороны.

С начала карантина из-за пандемии SARS-CoV-2 сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили действия 154 агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе, чтобы посеять в обществе панику. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Читай также: Экс-боец "Беркута" торговал оружием в Запорожье: Видео задержания

Правоохранители установили, что среди 154 установленных агитаторов, 8 человек действовали по заданию кураторов из Российской Федерации. Они были идентифицированы в Днепре, Одессе, Херсоне, Львове и Киеве, в отношении этих лиц открыты уголовные производства по статьям 109 и 110 УКУ.



Информацию относительно других 146 гражданах СБУ отправила в Национальную полицию. Около трети из них уже получили админштрафы за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.



Киберспециалисты СБУ также прекратили деятельность около 2000 страниц в соцсетях с общей аудиторией больше 700 000 подписчиков, в которых публиковали недостоверный контент о коронавирусе.

Напомним, СБУ попросила продлить запрет на соцсети "Вконтакте" и "Одноклассиники".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.