Экс-боец "Беркута" торговал оружием в Запорожье: Видео задержания

Бывший правоохранитель переделывал стартовые и травматические пистолеты на боевые.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье бывшего бойца спецподразделения "Беркут", который незаконно изготовлял и продавал огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читай также: В Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге

Правоохранители установили, что бывший беркутовец на данный момент отвечает за безопасность в одной из коммерческих структур Киева. Параллельно он занимался и нелегальной деятельностью. Мужчина переделывал в огнестрельное оружие стартовые и травматические пистолеты, а затем продавал их. Для этого он использовал специализированные платформы в интернете, и связи в уголовном мире в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Читай также: СБУ просит продлить запрет на соцсети "Вконтакте" и "Одноклассиники"

Злоумышленника задержали в Запорожье "на горячем": во время очередной попытки реализации 10 переделанных стартовых пистолетов и патронов к ним на общую сумму в 50 тысяч гривен. Во время обыска в авто подозреваемого нашли еще один "модернизированный" пистолет с патронами.



Задержанному объявили о подозрении в рамках расследования по ч. 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех клиентов и подельников злоумышленника.

Напомним, в Харьковской области задержали продавца гранат.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.