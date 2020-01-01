"Дело в личной дисциплине" - Глава Винницкой ОГА о зараженных медиках
Глава Винницкой ОГА Владислав Скальский считает, что главной причиной высокого уровня заболевания COVID-19 среди медперсонала в области является нарушение личной дисциплины. Об этом он заявил на брифинге 13 апреля, сообщает РБК-Украина.
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По состоянию на утро понедельника, в Винницкой области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 79 медицинских работников.
"Относительно большой заболеваемости среди медработников, здесь вопрос больше в личной дисциплине каждого сотрудника и контроле за соблюдением этой дисциплины руководителями учреждений. Причем не только непосредственно на медицинском рабочем месте, а и во время общения с коллегами и в быту", - заявил глава ОГА.
Скальский отметил, что в связи с ситуацией в области, Департамент здравоохранения обновляет свои указания сотрудникам медицинской системы для соблюдения алгоритмов с инфицированными пациентами.
Напомним, В Украине коронавирусом заразились уже 530 медработников.
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