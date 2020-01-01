В Украине коронавирусом заразились 530 медработников и 201 ребенок

Появились детали сегодняшнего брифинга Минздрава.

По состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случая коронавируса.

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Глава Минздрава Максим Степанов провел информативный брифинг и рассказал о ситуации в деталях, передает пресс-служба ведомства.

По словам Степанова, ситуация с распространением коронавируса за минувшие сутки в корни изменилась.

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За прошедшие сутки в Украине:

зафиксировано 12 новых случаев заболевания COVID-19 среди детей;

зафиксировано 85 новых случаев заболевания коронавирус среди медицинских работников;

госпитализировано в учреждения здравоохранения 77 человек, из них 1 ребенок и 7 медицинских работников;

переведено на аппараты искусственной вентиляции легких 3 человека;

выздоровело 8 человек (из них 4 медицинские работники и 1 ребенок), умерло 10 человек;

большинство умерших имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, заболевания почек и легких;

в целом, с начала эпидемии COVID-19 зафиксировано 201 подтвержденный случай заболевания коронавирусной болезнью среди детей и 530 подтвержденных случаев среди медицинских работников;

на ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопросов с надбавками к заработной плате медицинских работников;

МОЗ Украины находится в постоянном контакте с врачами, которые сейчас находятся с гуманитарной миссией в Италии и которые подтверждают правильность всех протоколов, которые Украина использует в лечении коронавирусной болезни.

Напомним, МОЗ назвало ещё один препарат, который лечит COVID-19. Препарат будет внесен в программу "Доступные лекарства".

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