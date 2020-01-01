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Зеленский: В Украине ежедневно заражаются уже не десятки, а сотни людей

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Украинские храмы готовятся проводить богослужения в онлайн режиме из-за распространения вируса COVID-19.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине ежедневно COVID-19 заражаются уже не десятки, а сотни людей. У президента также отметили, что на празднование Пасхи западного обряда в храмы пришли примерно 126 тыс украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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“Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрания, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему“, - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Под Тернополем коронавирусом заболели староверы, отрицающие медицину. Заболели 14 человек.

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Теги: Зеленский, Коронавирус, Пасха, Церковь, Эпидемия
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