Зеленский: В Украине ежедневно заражаются уже не десятки, а сотни людей

Украинские храмы готовятся проводить богослужения в онлайн режиме из-за распространения вируса COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине ежедневно COVID-19 заражаются уже не десятки, а сотни людей. У президента также отметили, что на празднование Пасхи западного обряда в храмы пришли примерно 126 тыс украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читай также: В Тернополе от коронавируса вылечилась трехмесячная девочка

“Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрания, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему“, - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Под Тернополем коронавирусом заболели староверы, отрицающие медицину. Заболели 14 человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.