Украинские больницы в ближайшее время получат сотни аппаратов ИВЛ

Аппараты отечественного производства будут стоить в разы дешевле зарубежных аналогов.

У президента Владимира Зеленского обсудили возможности поставки в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства для борьбы с вирусом COVID-19. Сейчас проверяют технические параметры аппаратов ИВЛ двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней“, - заявил Зеленский.

Напомним, ранее под Тернополем коронавирусом заболели староверы, отрицающие медицину. Заболели 14 человек.

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