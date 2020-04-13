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Украинские больницы в ближайшее время получат сотни аппаратов ИВЛ

Комментариев: 3
Аппараты отечественного производства будут стоить в разы дешевле зарубежных аналогов.
Украинские больнице получат сотни аппаратов ИВЛ
Украинские больнице получат сотни аппаратов ИВЛ
EPA/UPG

У президента Владимира Зеленского обсудили возможности поставки в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства для борьбы с вирусом COVID-19. Сейчас проверяют технические параметры аппаратов ИВЛ двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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“Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней“, - заявил Зеленский.

Напомним, ранее под Тернополем коронавирусом заболели староверы, отрицающие медицину. Заболели 14 человек.

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Теги: Зеленский, Больницы, ИВЛ, Коронавирус, Эпидемия
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Комментариев (3)
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SINOBI-LIFE    13.04.2020, 15:16
Оценка:  +10
SINOBI-LIFE
Снова балаболы ЗЁ и шобла говорильню устраивают,а где дело???
Kostos    13.04.2020, 15:17
Оценка:  +9
Kostos
там где и маски
Woodbrother    13.04.2020, 15:45
Оценка:  +3
Woodbrother
Месяц, как короновирус пришел в нашу страну. Медицинских масок в аптеках нет.
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