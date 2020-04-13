Украинские больницы в ближайшее время получат сотни аппаратов ИВЛ
У президента Владимира Зеленского обсудили возможности поставки в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства для борьбы с вирусом COVID-19. Сейчас проверяют технические параметры аппаратов ИВЛ двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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“Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней“, - заявил Зеленский.
Напомним, ранее под Тернополем коронавирусом заболели староверы, отрицающие медицину. Заболели 14 человек.
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