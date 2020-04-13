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США передали Украине партию военных джипов для ООС

Комментариев: 2
Американские дипломаты обещают продолжать поддержку Украины в условиях коронавирусной пандемии.
США передали ВСУ партию военных машин
США передали ВСУ партию военных машин
facebook.com/usdos.ukraine

США продолжают оказывать Украине помощь в оборонной сфере даже во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает в Facebook Посольство США в Украине.

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“Даже во время COVID-19 предоставление нашей помощи Украине в сфере безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, Вооруженные силы Украины смогут использовать их в зоне проведения ООС“, - сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.

Напомним, представитель Украины в ООН заявил, что появление миротворцев ООН на Донбассе малореалистично. Из-за позиции России реализовать миротворческую миссию в ОРДЛО пока не представляется возможным.

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Теги: ВСУ, США, коронавирус, конфликт на Донбассе
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Комментариев (2)
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kapablankas    13.04.2020, 15:38
Оценка:  -4
kapablankas
дупи начальникам перевозить на шашлики
realМовчанюк    13.04.2020, 14:53
Оценка:  +11
realМовчанюк
Бог любит Америку и Украину!
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