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Экс-губернатор Харьковщины официально стала народным депутатом

Комментариев: 1
Юлия Светличная, более трех лет возглавлявшая Харьковскую ОГА, приняла депутатскую присягу.
Юлия Светличная
Юлия Светличная
wikimedia.org

Бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, победившая на досрочных выборах в одномандатном избирательном округе № 179, приняла присягу народного депутата.

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“Клянусь в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников“, - произнесла Светличная с трибуны Верховной Рады.

После присяги со вступлением в депутатские ряды Светличную поздравил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Для справки. Юлия Светличная родилась в 1984 году в Харькове. Возглавляла общественную организацию “Единство и развитие“, проживает в Харькове, беспартийная, самовыдвиженка. С 15 марта 2016 по 5 ноября 2019 года занимала пост председателя Харьковской ОГА.

24 марта в 2020 года ЦИК установила официальные результаты промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе № 179 и признала избранным народным депутатом Юлию Светличную.

Напомним, после увольнения Светличной Зеленский попросил ее “не пропадать“. Президент заявил, что экс-губернатор Харьковщины еще будет полезен в регионе и попросил никуда не деваться.

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Теги: Харьковская ОГА, народные депутаты, Верховная Рада, Светличная
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Комментариев (1)
Woodbrother    13.04.2020, 15:42
Оценка:  +4
Woodbrother
Нет у нас в стране губерний. Просто нет. Когда уже закончится это гибернаторство ?
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