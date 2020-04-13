Черновол: Завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу

Экс-нардеп уверена, что Государственное бюро расследований готовит её задержание.

Бывший народный депутат Верховной Рады Татьяна Черновол заявила, что завтра после допроса в ГБР её возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Она сообщила, что об этом ей стало известно из собственных источников. Об этом Черновол написала у себя в Facebook.

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“Есть информация, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Заседание начнется в 14.00. Адрес ГБР: улица Симона Петлюры 15. Адрес Печерского суда: улица Владимирская 15“, - заявила Черновол.

Скриншот facebook.com/Татьяна Черновол

Напомним, ранее Черновол предъявили подозрение в умышленном убийстве. Бывшему депутату Черновол вручили подозрение в убийстве сотрудника офиса “Партии регионов“.

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