Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Черновол: Завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу

Комментариев: 3
Экс-нардеп уверена, что Государственное бюро расследований готовит её задержание.
Экс-нардеп Верховной Рады Татьяна Черновол
Экс-нардеп Верховной Рады Татьяна Черновол
facebook.com/Татьяна Черновол

Бывший народный депутат Верховной Рады Татьяна Черновол заявила, что завтра после допроса в ГБР её возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Она сообщила, что об этом ей стало известно из собственных источников. Об этом Черновол написала у себя в Facebook

Читай также: Дело Черновол: Порошенко обвинил ГБР во лжи

“Есть информация, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Заседание начнется в 14.00. Адрес ГБР: улица Симона Петлюры 15. Адрес Печерского суда: улица Владимирская 15“, - заявила Черновол.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Татьяна Черновол

Напомним, ранее Черновол предъявили подозрение в умышленном убийстве. Бывшему депутату Черновол вручили подозрение в убийстве сотрудника офиса “Партии регионов“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Черновол, ГБР, Суд, Арест
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    13.04.2020, 16:10
Оценка:  -2
Woodbrother
Позорный квартал может только с девушками воевать. Какая мерзость эти клоуны.
kapablankas    13.04.2020, 15:34
Оценка:  -5
kapablankas
та і йух с тобою

поплескаєм слідчому
Woodbrother    13.04.2020, 16:11
Оценка:  -2
Woodbrother
В вашому випадку

краще поплескати

головою об стіну.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь