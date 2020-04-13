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В ВМС Украины подготовили санитарное судно для больных COVID-19

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Ранее санитарный катер "Сокаль" использовали для поиска и спасения пострадавших в море.
Санитарный катер "Сокаль"
Санитарный катер "Сокаль"
Думская

В случае инфицирования COVID-19 среди экипажей судов стоящих в Практической гавани порта Одессы, пациентов будут принимать и изолировать на санитарном катере "Сокаль" Военно-морских сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. 

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Отмечается, что после того, как заболевшего доставят на борт катера, его осмотрят медики и возьмут необходимые образцы для анализов. После этого будет принято решение о дальнейшей госпитализации пациента. 

На катере "Сокаль" имеются необходимые дезинфицирующие средства, костюмы индивидуальной защиты, а также необходимые медикаменты и продукты питания. На борту судна расположены два изолятора. Один предназначен для тяжелобольных, второй - общий. Экипаж санитарного катера находится в другой части судна. Также имеется операционная кабина и душевые.

Напомним, в Бердянске построят объекты для базы ВМСУ.

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Теги: ВМС, судно, порт, карантин, Коронавирус
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