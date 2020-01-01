Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, в какой области больше всего нарушителей карантина

Комментариев: 0
За нарушения карантина в Украине уже составлено более 6000 административных протоколов.
Полицейские составили больше 6000 протоколов на нарушителей карантина
Полицейские составили больше 6000 протоколов на нарушителей карантина
EPA/UPG

С начала введения карантина в Украине, правоохранители завели 56 уголовных дел и составили 6042 админпротокола. Больше всего нарушителей карантинного режима зафиксировали в Днепропетровской области - там составлено 1008 протоколов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читай также: Медицинские маски скоро станут обязательной нормой для людей - ВОЗ

30 уголовных производств открыто за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, еще 26 дел связанны с нарушением карантинного режима.

Ситуация по нарушителям в регионах выглядит так:

  • Днепропетровская область – 1008;
  • Киев – 791;
  • Львовская область – 453;
  • Запорожская область – 398;
  • Одесская область – 303;
  • Харьковская область – 301.

Напомним, главврач Александровской больницы опровергла миф о смертности от COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: карантин, нарушители, Днепропетровская область, Протоколы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь