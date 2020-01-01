Стало известно, в какой области больше всего нарушителей карантина
С начала введения карантина в Украине, правоохранители завели 56 уголовных дел и составили 6042 админпротокола. Больше всего нарушителей карантинного режима зафиксировали в Днепропетровской области - там составлено 1008 протоколов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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30 уголовных производств открыто за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, еще 26 дел связанны с нарушением карантинного режима.
Ситуация по нарушителям в регионах выглядит так:
- Днепропетровская область – 1008;
- Киев – 791;
- Львовская область – 453;
- Запорожская область – 398;
- Одесская область – 303;
- Харьковская область – 301.
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