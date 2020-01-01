Стало известно, в какой области больше всего нарушителей карантина

За нарушения карантина в Украине уже составлено более 6000 административных протоколов.

С начала введения карантина в Украине, правоохранители завели 56 уголовных дел и составили 6042 админпротокола. Больше всего нарушителей карантинного режима зафиксировали в Днепропетровской области - там составлено 1008 протоколов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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30 уголовных производств открыто за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, еще 26 дел связанны с нарушением карантинного режима.



Ситуация по нарушителям в регионах выглядит так:

Днепропетровская область – 1008;

Киев – 791;

Львовская область – 453;

Запорожская область – 398;

Одесская область – 303;

Харьковская область – 301.

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