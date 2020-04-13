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Медицинские маски скоро станут обязательной нормой для людей - ВОЗ

Комментариев: 1
До сих пор неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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Повсеместное ношение различных защитных средств для лица может стать мировой нормой. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро, информирует ВВС.

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"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", - приводит издание слова Набарро. 

Эксперт подчеркивает, что защита для лица будет нужна, так как на сегодняший день неизвестно, когда появится вакцина от коронавирусной болезни COVID-19. Также до сих пор не полностью изучено выработается ли иммунитет к коронавирусу у тех людей, которые им уже переболели.

"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - резюмировал Набарро.

Напомним, В Одесской области полицейского избили из-за замечания об отсутствии медицинской маски.

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Теги: маски, ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Комментариев (1)
Vodavozz    13.04.2020, 17:07
Оценка:  +3
Vodavozz
Для начала производите эти маски десятками,а ещё лучше сотнями миллиардов,чтобы дефицита не было!
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