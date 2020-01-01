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Главврач Александровской больницы опровергла миф о смертности от COVID-19

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Миф о том, что смертность от COVID-19 не превышает ежегодную среднестатистическую смертность не является правдой, рассказала медик Людмила Антоненко.
Главврач Александровской больницы Людмила Антоненко
Главврач Александровской больницы Людмила Антоненко
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Главврач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко опровергла фейк о том, что количество летальных исходов от острой респираторной болезни COVID-19 не превышает ежегодную статистику смертности. Соответствующее заявление она сделала в видеоролике, опубликованным на Facebook-странице мэра Киева Виталия Кличко.

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Антоненко подчеркнула, что в условиях пандемии важно соблюдать карантинные меры. 

"Сейчас распространяется много фейковых мыслей, что смертность от COVID-19 не превышает ежегодную среднестатистическую смертность. Я понимаю, что всем надоело сидеть на карантине, но если бы вы сейчас поработали в инфекционном отделении, такие легкомысленные мысли вас бы не беспокоили", - отметила она.

Напомним, в ВОЗ считают, что медицинские маски скоро станут обязательной нормой для людей.

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Теги: Людмила Антоненко, Александровская больница, коронавирус, эпидемия, смертность
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