На этой неделе закон о банках рассматривать не будут – Арахамия

До конца недели так называемый "антиколомойский" закон будут готовить в парламентском комитете.

Верховная Рада не будет рассматривать на этой неделе законопроект о банках, также известный как “антиколомойский закон“. Об этом заявил глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в комментарии РБК-Украина.

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По словам главы пропрезидентской фракции, на текущий момент еще не завершена подготовительная работа по данному законопроекту.

“Не могут рассматривать. Потому что только сведена таблица. По состоянию на утро, еще длительная процедура собрания всех 16 тысяч правок в одну таблицу. Затем это должно пройти комитет. Сейчас даже если очень ускоренную процедуру применить – это четыре дня работы комитета. Это не эта неделя. Это физически невозможно“, - заявил Арахамия.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что на рассмотрение 16 тысяч правок к “антиколомойскому“ закону нужно более полгода. Пока неизвестно, когда парламент приступит к рассмотрению закона и по какой процедуре будут рассматривать все правки.

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