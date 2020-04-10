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Разумков: На рассмотрение 16 тысяч правок нужно более полгода

Комментариев: 9
Пока неизвестно, когда парламент приступит к рассмотрению закона и по какой процедуре будут рассматривать все правки.
Разумков обещает действовать по закону с рекордными правками к законопроекту
Разумков обещает действовать по закону с рекордными правками к законопроекту
rada.gov.ua

Рассмотрение рекордного количества поправок к закону о банках может занять более полгода, но на заседание 13 апреля его выносить не будут. Об этом в пятницу, 10 апреля, во время брифинга рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

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“Я считаю, что это направлено на блокирование работы парламента. Потому что, учитывая коронавирус, если идти полностью по всем правкам, это может занять намного больше, чем полгода. И на это парламент не пойдет“, - сказал он.

Дату рассмотрения законопроекта Разумков затруднился определить.

По его словам, более 4000 правок, поданных к законопроекту о рынке земли, представляли собой пачку бумаги в полметра высотой.

Если мы говорим о количестве таблиц к закону о банках - то это плюс-минус в мой рост, - отметил он.

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Разумков уточнил, что сначала подготовят таблицы, затем оценят каждую поправку и решат, учитывать ее или нет.

По его словам затягивать процесс никто не собирается: ни комитет, ни все фракции, ни даже те, кто подавали эти предложения.

На вопрос, готов ли он идти по полной процедуре, как с рынком земли, Разумков сказал, что готов действовать по закону.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде компьютеры не тянут нагрузку при обработке 16 тысяч поправок к закону. Обработка огромного числа поправок к антиколомойскому законопроекту вызвала массу технических трудностей.

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Теги: банки, Верховная Рада, поправка, Дмитрий Разумков, законопроект
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Путин-Xyйло    10.04.2020, 16:28
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Главное что для продажи земли время нашлось, хотя МВФ на этом и не настаивал. Зато на продаже земли настаивал кАломойский! Но вот Зельц рассказывал обратное!
SINOBI-LIFE    10.04.2020, 16:22
Оценка:  +3
SINOBI-LIFE
Из них более 6 тысяч правок внёс один из слуг урода,который без высшего образования,но на содержании у коломойши,выводы делаем сами!!!
WTF2wtf    10.04.2020, 16:32
Оценка:  +1
WTF2wtf
Кто такой?
Таких "гыроев" нужно знать в лицо и списывать в утиль
ЗаелоПластинку    10.04.2020, 15:42
Оценка:  +10
ЗаелоПластинку
Знаете ли вы, что журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким (был, к примеру, руководителем Правый Сектор-Восток). Поиграем в угадайку: кто помогает Шарию СОЗДАВАТЬ новости про то, как власть в Украине захватили фашисты? Регор оказался марионеткой, так нифига и не поняв
WTF2wtf    10.04.2020, 15:21
Оценка:  +18
WTF2wtf
16 тысяч?
Это похоже на откровенный спам
ПродувКротов    10.04.2020, 15:25
Оценка:  +11
ПродувКротов
Это он и есть. Беня хочет по костям жителей Украины добраться до государственного Приватбанка.
Путин-Xyйло    10.04.2020, 16:29
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
WTF2wtf Прикинь, такое бывает, что откровенный спам похож на спам!
ПродувКротов    10.04.2020, 15:18
Оценка:  +13
ПродувКротов
А вы их в турборежиме отмените да и все. Могли ведь после Трускавца по 300 законв принимать за 15 секунд. Премьера за 5 секунд назначить так же получилось. Что сейчас мешает ?
ПродувКротов    10.04.2020, 15:20
Оценка:  +15
ПродувКротов
если турбина сломалась, можете опять все стадо сгонять в Трускавец и обратно. Дефолт допустить нельзя. Не хватало только на 30 году независимости опять вернутся всей страной к зарплатам в 30 долларов. Народ вам такого финта точно не простит.
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