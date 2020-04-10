Разумков: На рассмотрение 16 тысяч правок нужно более полгода

Пока неизвестно, когда парламент приступит к рассмотрению закона и по какой процедуре будут рассматривать все правки.

Рассмотрение рекордного количества поправок к закону о банках может занять более полгода, но на заседание 13 апреля его выносить не будут. Об этом в пятницу, 10 апреля, во время брифинга рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

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“Я считаю, что это направлено на блокирование работы парламента. Потому что, учитывая коронавирус, если идти полностью по всем правкам, это может занять намного больше, чем полгода. И на это парламент не пойдет“, - сказал он.

Дату рассмотрения законопроекта Разумков затруднился определить.

По его словам, более 4000 правок, поданных к законопроекту о рынке земли, представляли собой пачку бумаги в полметра высотой.

Если мы говорим о количестве таблиц к закону о банках - то это плюс-минус в мой рост, - отметил он.

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Разумков уточнил, что сначала подготовят таблицы, затем оценят каждую поправку и решат, учитывать ее или нет.

По его словам затягивать процесс никто не собирается: ни комитет, ни все фракции, ни даже те, кто подавали эти предложения.

На вопрос, готов ли он идти по полной процедуре, как с рынком земли, Разумков сказал, что готов действовать по закону.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде компьютеры не тянут нагрузку при обработке 16 тысяч поправок к закону. Обработка огромного числа поправок к антиколомойскому законопроекту вызвала массу технических трудностей.

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