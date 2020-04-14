Минздрав объяснил, где необходимо носить маски

Каждый орган местной власти вправе самостоятельно решать, как расширить общенациональный список и где обязать жителей носить средства индивидуальной защиты.

В министерстве здравоохранения Украины объяснили, когда необходимо носить маски и что входит в понятие “общественного места”, где следует придерживаться масочного режима. Пояснения, в понедельник, 13 апреля, опубликованы на сайте Кабмина.

Так, согласно постановлению правительства от 11 марта, общественное место - это часть/части любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы.

Носить маски предписано в: учебных заведениях, медучреждениях, при пользовании лифтами и таксофонами, на детских площадках, при посещении физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта, подземных переходах, общественном транспорте, ресторанах, помещениях культурного назначения, помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждениях.

Косвенно общественными местами также считаются: закрытые спортивные учреждения, скверы, парки, улицы.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место", - отметили в Минздраве.

В ведомстве уточняют, что местные органы власти имеют право расширить список мест, где носить маску обязательно.

Так, в Киеве к общественным местам относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, а также учреждения торговли, закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория.

Ранее сообщалось, что наибольшее число нарушителей карантинного режима зафиксировано в Днепропетровской области.

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