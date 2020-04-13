Рада официально узаконила понятия "обсервация" и "самоизоляция"

Украинский парламент принял закон, которым усовершенствовал систему борьбы с эпидемией в части карантинных мероприятий.

Верховная Рада приняла законопроект № 3320, которым официально определила в законодательстве понятия “самоизоляция“ и “обсервация“, а также внесла ряд уточнений в законодательство, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, “За“ данное решение проголосовали 332 народных депутата.

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После вступления в силу указанного закона в украинском законодательстве появятся следующие термины:

“Самоизоляция - пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные основания о риске инфицирования или распространения им инфекционной болезни в определенном им месте (помещении) с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе личного обязательства“.

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“Обсервация – пребывание лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни, в обсерваторе с целью его обследования и осуществления медицинского наблюдения за ней“.

Лицам, находящимся в самоизоляции или обсервации, предоставляется официальный больничный на период изоляции.

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Также закон наделяет государственные органы власти и органы местного самоуправления рядом полномочий в условиях карантина. В частности, им позволено создавать временные учреждения здравоохранения, обустраивать контрольно-пропускные пункты в зонах карантина.

Наконец, этим законом Рада разрешила обработку персональных данных без согласия лица с целью противодействия распространению COVID-19.

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Предусмотренные законом нормы будут действовать на период установления карантина (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.

Напомним, Рада приняла закон об изменениях в бюджет 2020 года. В Украине будет создан Фонд борьбы с коронавирусом.

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