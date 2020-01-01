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Рада разрешила закрывать на карантин целые города

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Появилось новое решение парламентариев.
Верховная Рада
Верховная Рада
Пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада Украины разрешила во время эпидемии коронавируса ограничивать доступ к административно-территориальным единицам контрольно-пропускными пунктами с военными.

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Об этом сказано в принятом Радой в понедельник законопроекте №3320 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" касательно предотвращения распространения коронавирусной болезни (Covid-19)"

Создавать на въездах, выездах на территории карантина и отдельных административно-территориальных единиц, находящихся на территории карантина, контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, частей и подразделений центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах обороны и военного строительства, охраны общественного порядка, - сказано в принятом законе.

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Среди прочего, парламентарии в рамках этого законопроекта определили понятия “самоизоляция” и “обсервация”. Закон разрешают обрабатывать персональные данные без согласия лица. Предусмотренные законом нормы будут действовать на период установления карантина из-за COVID-19 и в течение 30 дней со дня его отмены. Закон уже направлен на подпись президенту.

Напомним, Слуга народа решила, как бороться с тысячами поправок к банковскому закону. В регламент Рады внесут изменения, позволяющие быстрее рассмотреть все 16 тысяч поправок к законопроекту.

 

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Теги: Верховная Рада, коронавирус, карантин, закон
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