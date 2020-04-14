Разумков не знает, когда Рада сможет рассмотреть закон о банках
Верховная Рада еще не определила точную дату рассмотрения во втором чтении “антиКоломойского“ закона, который делает невозможным возвращение банков бывшим владельцам. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы “Свобода слова“ на ICTV.
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“Сегодня назвать точную дату, когда будет рассматриваться этот закон в стенах Верховной Рады – очень трудно. Потому что 16 000 поправок – такого не было никогда, это антирекорд Верховной Рады“, - заявил спикер.
По мнению Разумкова, внесение такого количества поправок направлено “не на то, чтобы сделать этот законопроект лучше, а для того, чтобы затянуть этот процесс“.
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Разумков также отметил, что на рассмотрение в сессионный зал проект закона вынесут только после обработки всех поправок банковским комитетом.
Комитет будет обрабатывать, идти по таблице, определять, какие правки будут поддержаны, а какие отклонены, и только после этого можно будет вносить этот законопроект на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады, – подчеркнул глава парламента.
Разумков еще раз напомнил, что нардепы работают над изменениями к регламенту, чтобы в дальнейшем создать процедуру, которая позволит рассматривать законы быстрее.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности“, который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Это вызвало массу технических сложностей в парламенте.
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