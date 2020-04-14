Разумков не знает, когда Рада сможет рассмотреть закон о банках

Профильный комитет парламента всё еще обрабатывает внесенные депутатами 16 тысяч поправок, и пока не ясно, когда подготовка будет окончена.

Разумков не знает, когда Рада возьмется за закон о банках кадр из видео

Верховная Рада еще не определила точную дату рассмотрения во втором чтении “антиКоломойского“ закона, который делает невозможным возвращение банков бывшим владельцам. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы “Свобода слова“ на ICTV.

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“Сегодня назвать точную дату, когда будет рассматриваться этот закон в стенах Верховной Рады – очень трудно. Потому что 16 000 поправок – такого не было никогда, это антирекорд Верховной Рады“, - заявил спикер.

По мнению Разумкова, внесение такого количества поправок направлено “не на то, чтобы сделать этот законопроект лучше, а для того, чтобы затянуть этот процесс“.

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Разумков также отметил, что на рассмотрение в сессионный зал проект закона вынесут только после обработки всех поправок банковским комитетом.

Комитет будет обрабатывать, идти по таблице, определять, какие правки будут поддержаны, а какие отклонены, и только после этого можно будет вносить этот законопроект на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады, – подчеркнул глава парламента.

Разумков еще раз напомнил, что нардепы работают над изменениями к регламенту, чтобы в дальнейшем создать процедуру, которая позволит рассматривать законы быстрее.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности“, который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Это вызвало массу технических сложностей в парламенте.

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