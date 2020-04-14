Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить

Уровень радиации находится в пределах нормы.

Пожар в районе Чернобыльской атомной электростанции удалось потушить. Уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов у себя в Facebook.

Читай также: Пожар в Чернобыле: Появилось видео с места событий

“Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас - в целом в норме“, - сообщил Фирсов.

Скриншот facebook.com/Егор Фирсов

Напомним, ранее сообщалось, что при тушении масштабных пожаров вокруг ЧАЭС пострадал один спасатель. Он был доставлен в больницу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.