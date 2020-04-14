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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить

Комментариев: 1
Уровень радиации находится в пределах нормы.
Пожар в зоне ЧАЭС потушен
Пожар в зоне ЧАЭС потушен
facebook.com/Егор Фирсов

Пожар в районе Чернобыльской атомной электростанции удалось потушить. Уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов у себя в Facebook

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“Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас - в целом в норме“, - сообщил Фирсов.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Егор Фирсов

Напомним, ранее сообщалось, что при тушении масштабных пожаров вокруг ЧАЭС пострадал один спасатель. Он был доставлен в больницу.

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Теги: Пожар, ЧАЭС, Чернобыль, ГСЧС
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Комментариев (1)
WTF2wtf    14.04.2020, 14:31
Оценка:  +3
WTF2wtf
Наконец-то пошел дождь?
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