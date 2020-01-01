Украинские Карпаты засыпало снегом: появились впечатляющие кадры

Сегодня Карпаты снова засыпало снегом.

Горнолыжные курорты в Карпатах засыпало снегом посреди весны. Сегодня, 14 апреля, горнолыжные курорты обильно укрылись снегом.

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Об этом свидетельствуют видео из онлайн-камер установленных на курортах.

На данный момент снег выпал на Дрогобрате, Пилипце, Подобовце, в Буковеле.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, на самой вершине украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский также падает снег. Температура воздуха там составляет -2°.

Драгобат скриншот

Буковель mukachevo.net

Пилиповец mukachevo.net

Подобовец mukachevo.net

Изки mukachevo.net

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Сегодня на горе Поп Иван видимость составляет до сотни метров.

Эксперты также отметили, что в горах наблюдается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Такой уровень сохранится 14-15 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Кроме того, низкая снеголавинная опасность (1 уровень) сохранится 14-15 апреля на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области.

Напомним, на Украину надвигаются дожди и снег. Появился прогноз погоды на неделю перед Пасхой.

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