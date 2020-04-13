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На Украину надвигаются дожди и снег, - синоптик

Комментариев: 2
Появился прогноз погоды на неделю перед Пасхой.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
kazatin.com

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который не позволит температуре подняться выше +17 градусов. 

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В северных и западных областях страны температура упадет до +4 градусов. Во вторник, 14 апреля, в некоторых регионах ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом. 

По словам Диденко, перед фронтом в Германии, северной Польше, странах Балтии едва достигает +4...+9 градусов. Именно эта холодная воздушная масса придет завтра к нам. В северных и западных областях Украины, а также в Винницкой области 14 апреля температура воздуха резко упадет до +4...+9 градусов.

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На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей еще задержится теплая погода, в течение дня ожидается +10...+17 градусов. Но вечером уже похолодает и Черкасской области. Снижение температуры воздуха 15 апреля охватит всю Украину.

Во вторник, 14 апреля, холодный атмосферный фронт принесет с собой дожди и, из-за существенного похолодания, местами мокрый снег. Фронт перемещаться в течение суток - с запада на восток Украины, поэтому восточные области он еще не успеет захватить, там - без существенных осадков.

Непогода придет из Европы
Непогода придет из Европы
facebook.com/tala.didenko

Карта
Карта
facebook.com/tala.didenko

Ветер будет меняться с южного и юго-западного на северо-западный, порывистый.

В Киеве 14 апреля ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до +5...+7 градусов, пройдет дождь, есть вероятность мокрого снега. Ветер в столице завтра изменится на северо-западный, ближайшей ночью он еще будет сильным, завтра днем ​​стихнет, а 15 апреля вновь разгуляется.

В ночь на 15-е возможные заморозки до 1-3 градуса, днем ​​холодная погода еще удержится.

16-17 апреля в Киеве потеплеет, однако в субботу и на Пасху снова ожидается похолодание. В окрестностях и в столице 17-18 апреля пройдут дожди.

Словом, предпасхальная погода обещает быть пестрой, яркой, сложной и интересной. Все, как всегда, в Украине, - написала Диденко.

Напомним, на опустевших улицах Мукачево расцвели сакуры и магнолии. Деревья пышно расцвели во время карантина.

 

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Теги: Диденко, погода, заморозки
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    13.04.2020, 15:18
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Кто просил отопление выключить? Допросились?
SINOBI-LIFE    13.04.2020, 15:24
Оценка:  +4
SINOBI-LIFE
Отбитый педалик,он ещё и горячую воду подумывал отключить,но поостерёгся....
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