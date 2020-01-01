От COVID-19 умер директор рынка, который не закрылся на карантин

Директора рынка в Коммунарском районе Запорожья до этого штрафовали за несоблюдения карантина .

В Запорожье официально подтвердили первую смерть от коронавируса. Умер 65-летний местный житель, который долгое время занимался самолечением и не обращался за помощью к специалистам. Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина“, ссылаясь на руководителя ГУ “Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины“ Романа Терехова.

Читай также: Зеленский рассказал, когда можно будет говорить о спаде эпидемии

Терехов рассказал, что 65-летний мужчина долгое время занимался самолечением и принимал парацетомол. Когда состояние заболевшего ухудшилось, его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Там у него диагностировали пневмонию и COVID-19. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ, однако его не удалось спасти.



По данным местных СМИ, умерший - директор рынка в Коммунарском районе Запорожья. 21 марта правоохранители составили протокол на директора рынка за работающие продуктовые киоски. Сам директор отрицал, что рынок работал.



Напомним, в Украине снова закрыли рынки до конца карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.