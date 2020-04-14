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Задержанный генерал СБУ Шайтанов штурмовал Майдан и арестовывал Корбана

Комментариев: 6
Завербованный российскими спецслужбами генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов руководил штурмом Дома Профсоюзов во время Революции Достоинства в Киеве.
генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов
генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов
СБУ

Задержанный 14 апреля за государственную измену генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов руководил штурмом дома Профсоюзов на Майдане в Киеве в 2014 году. Об этом пишет издание Цензор.НЕТ со ссылкой на материал главреда Юрия Бутусова.

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Сообщается, что 18 февраля 2014 года Шайтанов руководил одной из штурмовых групп спецподразделения СБУ "Альфа" , которая захватила Дом профсоюзов на Майдане. В результате штурма и последующего пожара, в Доме Профсоюзов заживо сгорели трое майдановцев (Александр Клитынский, Владимир Топий и Алексей Трофимов). Личности погибших идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек силовики застрелили возле Дома профсоюзов, активисты погибли в больнице.

31 октября 2015 года бойцы 8-го управления ЦСО "Альфа" на оборудованных пулеметами бронеавтомобилях "Кугуар" принимали участие в задержании главы партии "Укроп" Геннадия Корбана. Руководил операцией заместитель командира ЦСО Валерий Шайтанов.

Напомним, контрразведчики СБУ задержали генерала СБУ Шайтанова за шпионаж в пользу ФСБ РФ и подготовку терактов на территории Украины. 

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Теги: Шайтанов, СБУ, ФСБ, шпионаж, Корбан, Майдан, Дом профсоюзов
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Комментариев (6)
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Хулиганка*    14.04.2020, 18:51
Оценка:  -28
Хулиганка*
достойный человек....придет Шарий к власти все майдаунное шобло будет сидеть
dron29    14.04.2020, 18:59
Оценка:  +6
dron29
шарий может пойти только на х у й )
ВосставшийИзБана    14.04.2020, 19:04
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Почему только туда? Может и дальше.
Путин-Xyйло    14.04.2020, 19:10
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
ВосставшийИзБана Почему "может", он уже там, вместе с последователями!
Carelessangel    14.04.2020, 19:10
Оценка:  +5
Carelessangel
питушарий пришел и от сос.....
ВосставшийИзБана    14.04.2020, 18:48
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
С такой фамилией ему только в дворники.
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