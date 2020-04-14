Задержанный генерал СБУ Шайтанов штурмовал Майдан и арестовывал Корбана

Завербованный российскими спецслужбами генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов руководил штурмом Дома Профсоюзов во время Революции Достоинства в Киеве.

Задержанный 14 апреля за государственную измену генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов руководил штурмом дома Профсоюзов на Майдане в Киеве в 2014 году. Об этом пишет издание Цензор.НЕТ со ссылкой на материал главреда Юрия Бутусова.

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Сообщается, что 18 февраля 2014 года Шайтанов руководил одной из штурмовых групп спецподразделения СБУ "Альфа" , которая захватила Дом профсоюзов на Майдане. В результате штурма и последующего пожара, в Доме Профсоюзов заживо сгорели трое майдановцев (Александр Клитынский, Владимир Топий и Алексей Трофимов). Личности погибших идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек силовики застрелили возле Дома профсоюзов, активисты погибли в больнице.



31 октября 2015 года бойцы 8-го управления ЦСО "Альфа" на оборудованных пулеметами бронеавтомобилях "Кугуар" принимали участие в задержании главы партии "Укроп" Геннадия Корбана. Руководил операцией заместитель командира ЦСО Валерий Шайтанов.



Напомним, контрразведчики СБУ задержали генерала СБУ Шайтанова за шпионаж в пользу ФСБ РФ и подготовку терактов на территории Украины.

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