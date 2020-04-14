Шпионил в пользу ФСБ и готовил теракт: Задержан генерал-майор СБУ

Чиновник высокого уровня подозревается в государственной измене, в частности в передаче секретной информации в РФ, а также в подготовке терактов.

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Результатом стало задержание сегодня генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности он готовил покушение на известного добровольца АТО Адама Осмаева, сообщает пресс-центр СБУ.

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“СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют – Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи“, - говорится в сообщении.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, была проведена сложная, длительная, многоуровневая спецоперация, результатом которой стало самое важное разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости Украины.

Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. И будем в дальнейшем защищать страну и выявлять предателей, независимо от того, какие должности они занимают, - подчеркнул Баканов.

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Согласно материалам дела, задержанный сегодня Валерий Шайтанов, который ранее руководил Центром специальных операций “А“ СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним “Бобиль“ у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших воинов спецподразделений. Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела, - рассказали в СБУ.

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Кроме того, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о тайных операциях в районе АТО / ООС, международном сотрудничестве украинских спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны, руководителях специальных департаментов СБУ и т.д.

Зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтановым и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы, - акцентировали в ведомстве.

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Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности.

В СБУ также отметили, что Шайтанов, используя свое служебное положение, получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

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Сейчас решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 (“Государственная измена“) и ст. 258 (“Террористический акт“) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины.

Напомним, сегодня утром на улице Институтской в Киеве СБУ провела спецоперацию по задержанию некоего лица. На тот момент в спецслужбе отказались комментировать произошедшее.

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