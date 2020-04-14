Отправить Марадону в страну вечной охоты: запись о планах убить Осмаева

В СБУ опубликовали аудиозапись переговоров генерала Шайтанова и его куратора из ФСБ.

14 апреля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который был шпионом ФСБ России. Сотрудник спецслужбы получил указ от российского куратора ликвидировать волонтера Адама Осмаева. Аудиозапись разговоров Шайтанова и его куратора - полковника ФСБ Игоря Егорова опубликовала пресс-служба СБУ.

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В начале разговора мужчины договариваются не называть имени Осмаева, шифровать его под позывным “Марадона“. Разговоры про его убийство они заменяют фразой “отправить в страну вечной охоты“.



Часть разговора генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова (“Н“) и полковника ФСБ Игоря Егорова.



“Н“: Мы сейчас работаем по одному типу, по Осмаеву, точка. Все.



Егоров.И.А.: Капитан. Все. Дальше просто фамилию эту вообще не называть.

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“Н“: Мы не называем больше никаких фамилий. Мы...



Егоров.И.А.: Даже предлагаю по-другому. “Капитан“ уже приелось. Назовем его “Марадоной“.



“Н“: Марадона? А он был капитаном команды?



Егоров.И.А.: Конечно.

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“Н“: “Диего Марадона“ (смеется, неразборчиво). “Марадона“.



Егоров.И.А.: Надо менять. Как буржуи нас учат, они же меняют.



“Н“: я хочу точно понимать, что конкретно нужно сде-лать.



Егоров.И.А.: отправить его в страну вечной охоты.



“Н“: Ликвидировать.



Егоров.И.А.: Подожди, нет, слово мы это говорить не будем - объясню почему, что это.



“Н“: “Марадона“. Дальше вместо ликвидировать говорим “отправить...“



Егоров.И.А.: в страну вечной охоты.

Напомним, генерала СБУ Шайтанова задержали за шпионаж в пользу ФСБ и подготовку терактов.

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