Дело Чорновол: Суд перенесли на неопределенный срок

Экс-нардеп требует отвода судьи Вовка.

14 апреля Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение меры пресечения бывшему народному депутату Татьяне Чорновол на неопределенный срок. Об этом сообщает издание "Страна".

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Чорновол рассказала журналистам, что ходатайствовала об отводе судьи Вовка из-за конфликта интересов. По словам экс-нардепа, Вовк выносил неправомерное решение в деле бывшего главы ГПУ Юрия Луценко, вместе с которым Чорновол изымала деньги Януковича.



Нардеп добавила, что отвод Вовка рассмотрят дежурные судьи. Они же должны назначить и новую дату заседания, однако на данный момент неизвестно, когда это произойдет.





Напомним, и.о. директора ГБР Александр Соколов заявил, что Чорновол обоснованно подозревается в умышленном убийстве Захарова.

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