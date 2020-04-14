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Дело Чорновол: Суд перенесли на неопределенный срок

Комментариев: 1
Экс-нардеп требует отвода судьи Вовка.
Экс-нардеп Татьяна Чорновол
Экс-нардеп Татьяна Чорновол
Татьяна Чорновол/Facebook

14 апреля Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение меры пресечения бывшему народному депутату Татьяне Чорновол на неопределенный срок. Об этом сообщает издание "Страна".

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Чорновол рассказала журналистам, что ходатайствовала об отводе судьи Вовка из-за конфликта интересов. По словам экс-нардепа, Вовк выносил неправомерное решение в деле бывшего главы ГПУ Юрия Луценко, вместе с которым Чорновол изымала деньги Януковича.

Нардеп добавила, что отвод Вовка рассмотрят дежурные судьи. Они же должны назначить и новую дату заседания, однако на данный момент неизвестно, когда это произойдет.



Напомним, и.о. директора ГБР Александр Соколов заявил, что Чорновол обоснованно подозревается в умышленном убийстве Захарова.

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Теги: Чорновол, ГБР, Вовк, Печерский суд
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    14.04.2020, 19:11
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Знаковый "судья" Вовк! Это им детей пугают.
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