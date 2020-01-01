Все нардепы “ЕС” готовы взять Черновол на поруки

Геращенко сделала смелое заявление.

Все народные депутаты от партии “Европейская солидарность” готовы взять на поруки экс-нардепа Татьяну Черновол, которую обвиняют в убийстве регионала во время Революции Достоинства.

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Об этом возле здания Печерского районного суда Киева заявила сопредседатель партии Ирина Геращенко, передает Укринформ.

Именно судьи этого суда столицы сегодня избирают меру пресечения для Черновол. По словам Геращенко, партия полностью поддерживает Черновол. Многие народные избранники сегодня собрались в суде для того, чтоб ее поддержать.

Вся фракция "Европейской солидарности" готова взять госпожу Татьяну Черновол на поруки, все 27 наших депутатов. Большинство из нас здесь есть, - заявила Геращенко.

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Напомним, бывший народный депутат Верховной Рады Татьяна Черновол на допросе в Государственном бюро расследований отказалась давать каких-либо показания. Она сослалась статью 63 Конституции Украины.

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