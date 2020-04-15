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В армии зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

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За сутки подтвердили 4 случая заражения COVID-19.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В Вооруженных силах Украины за прошлые сутки, 14 апреля, подтверждено четыре новых случая инфицирования вирусом COVID-19. По состоянию на 07:00 15 апреля в войсках подтверждены 23 случая заболевания коронавирусом, из них 1 человек выздоровел, 1 – скончался. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Коронавирус подтвержден:

  • У военнослужащего Житомирского гарнизона, с 08.04.2020 находился на изоляции в связи с контактом больной лицом. 14.04.2020 госпитализированы в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное;
  • У военнослужащего Одесского гарнизона, с 09.04.2020 находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом “пневмония“. Состояние средней степени тяжести;
  • У военнослужащего Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11.04.2020 в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы;
  • У военнослужащего Хмельницкого гарнизона, с 07.04.2020 находится на лечении в Черновицкой областной клинической больницы с диагнозом “подозрение на COVID-19“. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.

Отмечается, что на изоляции, включая самоизоляцию, находятся 307 человек. В ближайшие три дня изоляция заканчивается у 47 военных. 

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина помогает НАТО в борьбе против COVID-19. Альянс использует украинские самолеты Мрия и Руслан для стратегических воздушных перевозок и рассматривает возможность усиления партнерства. 

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Теги: ВСУ, Армия, Коронавирус
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Комментариев (1)
WTF2wtf    15.04.2020, 11:36
Оценка:  0
WTF2wtf
А РФ традиционно засекретила данные по инфицированным в ее армии, как и потери на Донбассе?
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