В армии зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

За сутки подтвердили 4 случая заражения COVID-19.

В Вооруженных силах Украины за прошлые сутки, 14 апреля, подтверждено четыре новых случая инфицирования вирусом COVID-19. По состоянию на 07:00 15 апреля в войсках подтверждены 23 случая заболевания коронавирусом, из них 1 человек выздоровел, 1 – скончался. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Коронавирус подтвержден:

У военнослужащего Житомирского гарнизона, с 08.04.2020 находился на изоляции в связи с контактом больной лицом. 14.04.2020 госпитализированы в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное;

У военнослужащего Одесского гарнизона, с 09.04.2020 находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом “пневмония“. Состояние средней степени тяжести;

У военнослужащего Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11.04.2020 в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы;

У военнослужащего Хмельницкого гарнизона, с 07.04.2020 находится на лечении в Черновицкой областной клинической больницы с диагнозом “подозрение на COVID-19“. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.

Отмечается, что на изоляции, включая самоизоляцию, находятся 307 человек. В ближайшие три дня изоляция заканчивается у 47 военных.

Читай также: В Донецке объявили приговор “военнослужащему ВСУ“

Напомним, ранее сообщалось, что Украина помогает НАТО в борьбе против COVID-19. Альянс использует украинские самолеты Мрия и Руслан для стратегических воздушных перевозок и рассматривает возможность усиления партнерства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.