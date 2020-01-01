В Минздраве рассказали, помогает ли промывание носа при коронавирусе

Медики объяснили, приносит ли пользу промывания носа солевым раствором при респираторных инфекциях.

В мировой медицинской практике нет доказательств, что промывание носа солевым раствором способно защитить от инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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"С начала эпидемии коронавирусной болезни распространяется немало мифов о том, как уберечься от инфицирования. Например, что от COVID-19 якобы защищает промывания носа солевым раствором", - отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что в период эпидемии важно соблюдать не только личную, но и информационную гигиену, и выполнять рекомендации врачей.



"Нравится промывать - промывайте, но научных подтверждений, что данная процедура является профилактикой COVID-19 и других респираторных инфекций, нет," - добавили медики.

МОЗ

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